UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Milan Skriniar şu sözleri dile getirdi:

"Gerçekten çok önemli bir maçtı, bilincindeydik. Rakibimiz topla iyi oynayabilen bir takım, oyun kurulumları çok iyi, hareketliler. Hocamız, ekibi, herkes bizi bu maça çok iyi hazırladık. Merkezde baskı yapmamız gerekiyordu. Zaten kazandığımız toplar da var merkezdeki baskımızla beraber. Oyuna enerji ve motivasyon koyduk. Yarattığımız çok fazla şans var rakip kalede. Atmış olduğumuz golden daha fazlasını atabilirdik. Sonuçtan ötürü çok mutluyum. Tüm takım iltifatı hak ediyor."

Taraftarın kendilerine olan desteğine dair Milan Skriniar, "Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Evimizde gibi hissettik. Stadyum tamamıyla doluydu ve taraftarımızın enerjisini fazlasıyla hak ettik. Bana göre bize çok fazla yardımcı oldular. Onlar için kazandığımız için mutluyuz. Beraber kalırsak takım, taraftar, camia olarak bir bütün olursak çok uzağa gidebiliriz. Beraber kalmamız gerekiyor ki ilerleyebilelim" açıklamasını yaptı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör