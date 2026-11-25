Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Shakhtar Donetsk maçı öncesi dün İngiltere'de Stamford Bridge'de açıklamalarda bulundu. Takımının çok daha iyi olacağını söyleyen 46 yaşındaki hocadan satır başları şu şekilde: "Fenerbahçe'de teknik direktör olarak maça çıkmak nasip oldu, kendimi şanslı hissediyorum. Allah'a şükürler olsun. Üstümüzde sorumluluk var. Camianın beklentisi yüksek. Oyunculara karşı bazen kırgınlık ve kızgınlık olabiliyor. Oyuncuların güvene ihtiyacı var. Camianın desteğini güçlü şekilde hissetmeleri gerekiyor. Arabanın hızlanması için sadece benzine ihtiyaç yok. İyi bir şoföre, birçok parçaya ihtiyaç var. Fenerbahçe'nin güçlenmesi için birçok parçanın beraber hareket etmesi lazım. Geldiğimizden beri onlara güvendiğimizi hissettirmeye çalışıyoruz. Kısa süre içerisinde skorların da yardımıyla doğru oyunu oynamaya çalışacağız. Maç ne olursa olsun Arda ile sarılıp ayrılacağız. Bendeki yeri her zaman ayrı."

BELÖZOĞLU İLKE İMZA ATACAK

Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde futbolcu olarak mücadele eden Emre Belözoğlu, bunu teknik direktör olarak da yaşayarak kulüp tarihine adını yazdıracak. 2008-2009 sezonunda Porto ile oynanan iki karşılaşmada ve Dinamo Kiev mücadelesinde forma giyen 46 yaşındaki teknik adam, toplam üç kez Devler Ligi'nde sahaya çıkmıştı. Fenerbahçe'de futbolcu ve teknik direktör olarak bu organizasyonda görev yapan ilk isim olacak.



REKORA KOŞAN KANARYA, 18 YIL SONRA STAMFORD BRİDGE'DE

F.BAHÇE, Devler Ligi'nde bu sezon 3. teknik direktörüyle sahaya çıkacak. Lige İsmail Kartal'la giren, Liverpool maçına Dirk Kuyt yönetiminde çıkan Kanarya, yola Emre Belözoğlu ile devam edecek. F.Bahçe, Stamford Bridge'de en son 8 Nisan 2008'de Chelsea ile karşılaşmış, maçı 2-0 kaybetmiş ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör