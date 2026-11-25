UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 5. haftasında 9 maç oynandı.

Fenerbahçe, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i Vedat Muric'in golüyle 1-0 yendi.

Günün öne çıkan maçında Paris Saint-Germain (PSG) ile Roma 2-2 berabere kaldı. PSG'nin gollerini Illia Zabarnyi ve Ousmane Dembele (penaltıdan), Roma'nın gollerini ise Mario Hermoso ve Donyell Malen (penaltıdan) attı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Slavia Prag (Çekya) - Villarreal (İspanya): 0-1

Sabah (Azerbaycan) - Barcelona (İspanya): 1-4

PSG (Fransa) - Roma (İtalya): 2-2

Inter (İtalya) - Stuttgart (Almanya): 2-0

Atletico Madrid (İspanya) - Viking (Norveç): 2-0

Sporting (Portekiz) - Manchester United (İngiltere): 2-2

Club Brugge (Belçika) - Liverpool (İngiltere): 0-3

Lille (Fransa) - Bayern Münih (Almanya): 2-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Fenerbahçe: 0-1

Ligde 5. haftanın ardından İspanya temsilcisi Real Madrid, 15 puanla zirvede yer aldı.

Madrid ekibinin ardından 13 puanlı PSG, 12'şer puanlı Como, Barcelona, Liverpool ve Real Betis sıralandı.

Galatasaray'ın 9 puanla 14. sırayı elde ettiği ligde Fenerbahçe ise 8 puanla 16. basamakta yer aldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör