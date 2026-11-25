Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nin tarihinde ilk kez 4 Türk teknik direktör, takımlarıyla birlikte sahneye çıktı.

Dört haftası geride kalan Devler Ligi'nde Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Aston Villa'yı mağlup ederek 5'inci haftayı, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 9 puanla geçti.

Devler Ligi'ndeki ilk sezonunu geçiren Arda Turan ise Shakhtar Donetsk ile 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyete ulaştı. Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına Londra'da Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk karşısında çıkmaya hazırlanırken, Fenerbahçe daha önce İsmail Kartal yönetiminde 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almış, Dirk Kuyt yönetiminde çıktığı Liverpool maçını ise 3-2 kazanmıştı.

EN FAZLA GALİBİYET OKAN BURUK'UN

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon görev alan Türk teknik direktörler arasında Okan Buruk, elemeler hariç 29 maç ile en tecrübeli isim oldu. Kariyerinde Başakşehir ve Galatasaray'ın başında toplamda 29 kez Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkan Buruk, bu maçlarda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Buruk'un Galatasaray başındaki Devler Ligi karnesinde ise 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet yer alıyor. Okan Buruk'un takımları Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 43 gol atarken, kalesinde ise 60 gol gördü. 53 yaşındaki tecrübeli ismin yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon son Juventus'u geçerek, son 16 turuna kalmıştı. Buruk, bu sezon ise Lille, Stuttgart ve Aston Villa karşısında galibiyet alırken, Sporting ve Barcelona karşısında mağlup oldu.

ARDA TURAN, AVRUPA MACERASINA GEÇEN SEZON BAŞLADI

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'da başlayan Arda Turan, Avrupa kupalarındaki ilk deneyimini geçen sezon Shakhtar Donetsk ile yaşadı. Ukrayna temsilcisiyle UEFA Konferans Ligi'nde elemeler hariç 12 karşılaşmaya çıkan 39 yaşındaki teknik adam, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ukrayna'da Shakhtar Donetsk ile ilk sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan Turan, takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı.

ARDA TURAN, DEVLER LİGİ'NDE 4 PUAN TOPLADI

Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Arda Turan, organizasyondaki ilk maçında PSV ile 1-1 berabere kaldı. Ukrayna temsilcisiyle ilk galibiyetini Yunanistan temsilcisi AEK karşısında 3-1'lik skorla alan Turan, daha sonra Inter ve Sporting'e 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, geride kalan 4 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırırken, kalesinde de 4 gol gördü.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ SINAVI

Futbolculuk kariyerinde Şampiyonlar Ligi tecrübesi bulunan Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak organizasyondaki ilk sınavını Arda Turan karşısında verecek. Daha önce Başakşehir ile UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden 46 yaşındaki teknik adam, 2022-2023 sezonunda İstanbul temsilcisiyle bu organizasyonda son 16 turuna kadar yükselmişti.

İSMAİL KARTAL GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Fenerbahçe ile bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 karşılaşmaya çıkan İsmail Kartal, Roma ve Slavia Prag karşısında beraberlik alırken, Aston Villa deplasmanında ise 6-0 mağlup oldu. Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü. Teknik direktörlük kariyerinde daha önce 2021-2022 ve 2023-2024 sezonlarında Fenerbahçe ile UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Kartal, elemeler hariç organizasyonda çıktığı 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Kartal, 2023-2024 sezonunda ise 10 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. 65 yaşındaki teknik adam, söz konusu sezonda sarı-lacivertli ekibi organizasyonda çeyrek finale kadar taşımıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNDE BİR İLK YAŞANACAK

Futbolculuk kariyerlerinde A Milli Futbol Takımı ve İspanya temsilcisi Atletico Madrid'de birlikte forma giyen Arda Turan ile Emre Belözoğlu, bu kez teknik direktör olarak Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda birbirlerine rakip olacak. İki ismin mücadelesi, Şampiyonlar Ligi tarihinde iki Türk teknik direktörün karşı karşıya geldiği ilk müsabaka olarak kayıtlara geçecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör