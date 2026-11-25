Süper Lig ekibi Samsunspor'un basın sözcüsü Suat Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray karşılaşmasının VAR hakemine tepki gösteren Çakır, "Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. TFF, artık konuşmayı engellemeye çalışıyor, anladığımız bu. Biz Galatasaray maçının VAR hakemi Erkan Engin'i Merkez Hakem Kuruluna hem de TFF'ye şikayet ettik. Bunun üzerine gideceğiz.

Bir daha bu hataların olmaması gerekiyor. VAR'da önündeki pozisyonu görmeyen hakemin iyi niyetli olduğu düşünülür mü? Abdülkerim Bardakcı'nın ofsayt olduğunu yardımcı hakem görmüyor, orta hakem görmüyor, bir de VAR'daki hakem görmüyor. Herhalde kör olmak lazım. VAR hakemine bir daha maç vermezler diye düşünüyorum. O pozisyonu görmemesi imkansız bir şey ancak bunu görmemesi için art niyetli olması gerekiyor." dedi.

"EN AZ 7 İLA 9 PUAN"

Çakır, takımın düşme potası içinde olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz durum itibarıyla düşme potasındayız. Nedenleri tartışılıyor. Ama iki haftadır çıkışımızı da herkes görüyor. Biz yeni bir takımız ve bu takım yeni inşa edildi diye de söyledik. Gereksiz puanlar kaybettik. Biz önümüzdeki maçlara bakıyoruz artık. Gençlerbirliği karşılaşması bizim adımıza çok önemli. Takımımız ligdeki birçok takımdan çok iyi. Devre arasında takviyeler de yapılacak. Devre arasına kadar olan süreçte önümüzde 4-5 maç var. Bu maçlardan en az 7 ile 9 puan arasında almak istiyoruz. İnşallah bu puanları alırsak düşme potasının bir tık üstünde olacağız. İkinci devrede de yapacağız transferlerle daha iyi yerlere yükseleceğimizi düşünüyorum."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör