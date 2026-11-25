Galatasaray dün Aston Villa galibiyetiyle moral depolarken Beşiktaş derbisi öncesi iki yıldızını sakatlığa kurban verdi. Sarıkırmızılılarda Osimhen, Leao ve Sallai'nin ardından Mario Lemina ve Lucas Torreira da sorun yaşadı. Gabonlu orta saha Lemina, 69. dakikada rakip kaleciyle çarpışmasının ardından bir süre tedavi gördü ve sonra oyuna devam etti. Ancak ağrılarının sürmesi üzerine 74'te kendini yere bıraktı. Uruguaylı futbolcu ise 90+2'de ayağına aldığı darbe sonucu sakatlandı. Bu pozisyonun ardından oyuna devam edemedi ve sekerek sahayı terk etti. İki oyuncunun da durumu, bugün yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. 30 Kasım'da yapılacak Beşiktaş müsabakasında forma giyip giyemeyecekleri merak ediliyor.



SAHA ZEMİNİ GEÇER NOT ALDI

Galatasaray bir maç aradan sonra stadına kavuştu. Zeminin kötü olması sebebiyle Samsunspor ile oynanan lig karşılaşması, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleşmişti. Zeminde sıkı bir ışık tedavisi yapıldı. Bu süre içerisindeki bakım sonrası gerçek kalitesine kavuşmasa da sahada düzelme olduğu görüldü. Rakip takım futbolcuları ve teknik direktör Unai Emery, mücadele öncesinde zemini inceledi. Aynı şekilde sarı-kırmızılı oyuncular ve Okan Buruk da eğilerek çimleri kontrol etti.



'İYİYİM'

Lemina maç sonrası durumuyla ilgili sorulara "Sakatlığım yok" diyerek cevap verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör