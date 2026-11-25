Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Siyahbeyazlıların formda iki yıldızı Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard, Konyaspor maçına damga vururken iki oyuncunun da rotası Avrupa'ya döndü. Bu sezon 11 golle ligde krallık yarışında zirvede olan Vlahovic'in Avrupa Ligi'nde henüz gol ya da asisti bulunmuyor. Aynı şekilde Trossard da 3 gol ve 4 asistlik katkısının tamamını ligde sağladı. İki yıldızın da bu sezon Avrupa'da tabelaya katkı anlamında siftahı yok. Artık buna bir son vermek isteyen ikili, Hapoel Beer-Sheva'yı hedef tahtasına koymuş durumda.