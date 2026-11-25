Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Zorlu karşılaşma Stamford Bridge'de oynandı.
Kritik müsabakada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çaldı. Michael Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring üstlendi.
Zorlu karşılaşmada VAR'da Stuart Attwell, AVAR'da ise Darren England görev aldı.
Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerin golünü 56. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi sahnesinde puanını 8'e yükseltti.
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ise 4 puanda kaldı.
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçını kazandı.
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe: 0-1
Gol: 56' Vedat Muriqi
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada ev sahibi ekibin yarı alanından çıkmaya çalıştığı sırada İsmail'in kaptığı topla önce Greenwood, ardından Muric buluştu. Bu futbolcunun ceza alanı sağ çaprazında sol ayağıyla yaptığı vuruşta, savunma son anda tehlikeyi uzaklaştırdı.
17. dakikada Kerem'in sol taraftan ortaladığı topa ceza alanında yükselen Muric'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Muric, topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından Muric'in Matviyenko'ya faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
23. dakikada Kerem'in sağ taraftan kullandığı korner atışında Muric'in kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.
27. dakikada Greenwood'un ceza alanı önünden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Riznyk falsolu gelen topu son anda uzaklaştırdı.
30. dakikada Traore ile verkaç yapan Alisson'un ceza yayı içinden sert şutunda, top az farkla auta gitti.
40. dakikada Tobias'ın pasıyla ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Alisson'un yerden vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.
41. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Oğuz Aydın'ın vuruşunda, kaleci Riznyk son anda topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İLK 11'LER
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Nazaryna, Ocheretko, Gomes, Santana, Newertton, Traore.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, İsmail Yüksek, Greenwood, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Muriqi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, son oynanan Kocaelispor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.
46 yaşındaki teknik adam, Stamford Bridge'deki mücadelede, Kocaelispor karşısında ilk 11'de şans verdiği Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci ve Romelu Lukaku'yu Shakhtar Donetsk karşısında yedek oturttu.
Belözoğlu, bu isimlerin yerine Archie Brown, N'Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi'i sahaya sürdü.
Shakhtar Donetsk karşısında kalede Ederson forma giyerken, geri dörtlü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Archie Brown'dan oluştu.
Emre Belözoğlu, orta sahada İsmail Yüksek ve N'Golo Kante'ye formayı verirken, bu futbolcuların önünde Oğuz Aydın, Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Fenerbahçe'de gol yollarındaki tercih ise Vedat Muriqi oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti.
46 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren ilk isim oldu.
Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasıyla 227 kez sahaya çıkan Emre Belözoğlu, 2008-2009 sezonunda sarı-lacivertli ekiple UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıktı.
Gruplarda oynanan 2 Porto mücadelesinde ve 1 Dinamo Kiev maçında forma giyen Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'nin başında Shakhtar Donetsk mücadelesinde boy göstererek ilki yaşadı.
Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesi, 2 Türk teknik adamın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşı karşıya geldiği mücadele olarak tarihe geçti.
Atletico Madrid'de ve A Milli Futbol Takımı'nda birlikte oynayan Arda Turan ile Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip oldu.
Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Marco Asensio ve Nathan Ake, zorlu müsabakada forma giyemedi.
Fenerbahçeli taraftarlar, Stamford Bridge'de takımlarını yalnız bırakmadı.
Tribünleri dolduran binlerce sarı-lacivertli taraftar, İngiltere'de Kadıköy atmosferi oluşturdu.
Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk deplasmanında tribün üstünlüğüyle ev sahibi gibi sahaya çıktı.