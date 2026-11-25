Shakhtar Donetsk karşısında kalede Ederson forma giyerken, geri dörtlü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Archie Brown'dan oluştu.

Emre Belözoğlu, orta sahada İsmail Yüksek ve N'Golo Kante'ye formayı verirken, bu futbolcuların önünde Oğuz Aydın, Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Fenerbahçe'de gol yollarındaki tercih ise Vedat Muriqi oldu.