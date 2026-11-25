Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında yarın Bulgaristan ekibi CSKA Sofya ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bulgaristan'a 2,5 saatlik yolculuğunun ardından ulaşan bordo-mavililer, kamp yapacağı otele yerleştikten sonra maçın oynanacağı Bulgarska Armiya Stadı'na geldi.

Bordo-mavililer, burada teknik direktör Thomas Reis yönetiminde, karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanın bu bölümünde ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra taktik çalışma yapıldı.

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