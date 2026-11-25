Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle son üç maçta forma giyemeyen Franculino Dju'nun yokluğu hücum hattında hissedildi. Bordo-mavililer, bu karşılaşmaların tamamını kazanmasına rağmen gol yollarında önceki maçlara oranla daha az üretken oldu.

Gine-Bissaulu futbolcunun ligde forma giydiği 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fırtına, kazandığı tüm maçlarda 22 yaşındaki oyuncudan skor katkısı aldı.

YOKLUĞUNDA 3 MAÇTA 5 GOL

Genç futbolcunun forma giydiği ve skor katkısı sağladığı 5 galibiyette 18 gol atan bordo mavililer, yıldız ismin yokluğunda çıktığı son 3 maçta ise rakip fileleri 5 kez havalandırabildi.

GÖZTEPE MAÇINDA DÖNÜYOR

Milli arada tedavisi tamamlanan genç yıldızın, fiziksel eksiğini giderdikten sonra 30 Kasım'daki Göztepe karşılaşmasın da sahalara dönmesi hedefleniyor.

Dju, bordo-mavili formayla çıktığı 8 resmi maçta 7 gol, 3 asist kaydetti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör