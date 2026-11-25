UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımı ile karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Önümüzdeki üç maçın ikisini kazanabilirsek sanıyorum ilk 8 hedefimize ulaşabileceğimiz bir sezon olacak." dedi.

Reis, maçın oynanacağı Bulgarska Armiya Stadı'nda bordo-mavili futbolcu Fabinho'nun katılımıyla düzenlediği basın toplantısında maça ilişkin değerlendirmede bulundu.

Alman teknik adam, bordo-mavili taraftarların yarınki karşılaşmada tribünde yer alamayacak olmasıyla ilgili, "Yarın taraftarımızdan yoksun olacağız. Maalesef durum bu şekilde ve şu an bunu değiştiremeyiz. Sanırım bu stadyumda oynanacak ikinci maç ancak Avrupa'daki ilk maç olacak. Gerçekten güzel bir stadyum ve iyi bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Bu takıma ve Alman teknik direktörüne karşı oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Taraftarlarımızın stadyumda olmaması ise üzücü." şeklinde konuştu.

Daha önce Bulgaristan'da görev yapmasının kendisi açısından bir avantaj olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Thomas Reis, şunları söyledi:

"Öncelikle sıcak karşılama için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Buraya geri dönmekten dolayı mutluyum. Açıkçası Bulgaristan futbolunu tanımanın çok büyük bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. Hem Bulgaristan'da hem de Türkiye'de yerel lig maçlarıyla Avrupa maçlarının birbirinden farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü her maçı ayrı ayrı değerlendirmeniz gerekiyor. Bir sonraki aşamaya, örneğin play-off turuna çıktığınızda daha taktiksel maçlar oynayabiliyorsunuz. Burada görev yaptığım dönemde stadyumlarda çok fazla etkileyici atmosferle karşılaşmamıştım. Ancak sanıyorum yarın dolu bir stadyumda, güzel bir atmosferde oynayacağız."