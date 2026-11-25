Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun beşinci haftasında turnuvada mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, yarın TSİ 20.45'te Gürcistan'ın Batum şehrindeki Batumi Dinamo Stadı'nda İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı konuk edecek.

Ligde beşinci hafta maçlarının programı TSİ şöyle:

Yarın:

20.45 Celta Vigo (İspanya)-Bournemouth (İngiltere)

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Bayer Leverkusen (Almanya)

20.45 Olimpik Marsilya (Fransa)-Levski Sofya (Bulgaristan)

20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Milan (İtalya)

20.45 Salzburg (Avusturya)-Ararat-Armenia (Ermenistan)

20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Lech Poznan (Polonya)

20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Benfica (Portekiz)

23.00 Crystal Palace (İngiltere)-Real Sociedad (İspanya)

23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Celje (Slovenya)

23.00 Hoffenheim (Almanya)-Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Juventus (İtalya)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Olimpik Lyon (Fransa)-Lilleström (Norveç)

23.00 NEC Nijmegen (Hollanda)-Rennes (Fransa)

23.00 OFI (Yunanistan)-Anderlecht (Belçika)

23.00 Sparta Prag (Çekya)-AZ Alkmaar (Hollanda)

23.00 Sunderland (İngiltere)-Jagiellonia (Polonya)

23.00 Torreense (Portekiz)-Celtic (İskoçya)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör