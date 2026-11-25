Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, yarın TSİ 23.00'te Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'ya konuk olacak.
Ligde dördüncü hafta maçlarının programı TSİ şöyle:
Yarın:
18:30 Kairat (Kazakistan)-Mjallby (İsveç)
20:45 Ajax (Hollanda)-Thun (İsviçre)
20:45 Brann (Norveç)-Aarhus (Danimarka)
20:45 Brighton (İngiltere)-Universitatea Craiova (Romanya)
20:45 Egnatia (Arnavutluk)-Lincoln Red (Cebelitarık)
20:45 Hearts (İskoçya)-Monaco (Fransa)
20:45 Iberia (Gürcistan)-Getafe (İspanya)
20:45 Jablonec (Çekya)-Lugano (İsviçre)
20:45 Kauno Zalgiris (Litvanya)-Riga (Letonya)
20:45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Midtjylland (Danimarka)
23.00 CSKA Sofya (Bulgaristan)-Trabzonspor
23:00 Borac (Bosna Hersek)-Atalanta (İtalya)
23:00 Braga (Portekiz)-KuPS Kuopio (Finlandiya)
23:00 Freiburg (Almanya)-Twente (Hollanda)
23:00 Hajduk Split (Hırvatistan)-Sint-Truidense (Belçika)
23:00 Inter Escaldes (Andorra)-Kopenhag (Danimarka)
23:00 Gent (Belçika)-Kızılyıldız (Sırbistan)
23:00 Nordsjaelland (Danimarka)-Panathinaikos (Yunanistan)