UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü atan Vedat Muriqi müsabaka sonrasında konuştu.
Hislerini paylaşan Vedat Muriqi, "Çok mutluyum. Gerçekten çok değerli bir galibiyet aldık. Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkmak için hayati önemdeydi bu maç. Kritik bir 3 puan aldık. Herkesin emeğine yüreğine ayağına sağlık. Müthiş bir taraftar vardı bugün, sanki Kadıköy'de oynadık. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.
Maçın oyuncusu ödülünü alan Vedat Muriqi, "Bu ödül için çok mutluyum. Tüm takım adına 'Maçın Oyuncusu Ödülü'nü alıyorum. Bu ödülü ayrıyeten eşim için alıyorum. Futboldan çok anlamaz ama Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımızdan bu yana 'bu niye veriliyor' diyordu. 'Bir tane bundan istiyorum' diyordu. Aşkım bu senin için! Ben bunu eve götüreceğim" şeklinde konuştu.
Emre Belözoğlu'nun kendileri ile yaptığı motivasyon konuşmasını anlatan Vedat Muriqi, "Talihsiz bir beraberlik aldık Kocaelispor maçında, o maçtan sonra röportaj yapmıştım. İyi başlayamamıştık, sonradan toparladık ama duran toptan 2 gol yedik. Emre Hoca maçtan sonra 'kafanızı dik tutun, daha iyi olacağız' dedi. Emre Hoca ile çok az çalıştık. Daha iyi olacağız. Çalışmaya devam" sözlerini dile getirdi.