Maçın oyuncusu ödülünü alan Vedat Muriqi, "Bu ödül için çok mutluyum. Tüm takım adına 'Maçın Oyuncusu Ödülü'nü alıyorum. Bu ödülü ayrıyeten eşim için alıyorum. Futboldan çok anlamaz ama Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımızdan bu yana 'bu niye veriliyor' diyordu. 'Bir tane bundan istiyorum' diyordu. Aşkım bu senin için! Ben bunu eve götüreceğim" şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu'nun kendileri ile yaptığı motivasyon konuşmasını anlatan Vedat Muriqi, "Talihsiz bir beraberlik aldık Kocaelispor maçında, o maçtan sonra röportaj yapmıştım. İyi başlayamamıştık, sonradan toparladık ama duran toptan 2 gol yedik. Emre Hoca maçtan sonra 'kafanızı dik tutun, daha iyi olacağız' dedi. Emre Hoca ile çok az çalıştık. Daha iyi olacağız. Çalışmaya devam" sözlerini dile getirdi.

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