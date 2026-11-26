RAMS Park'ta bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan törene; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Mehmet Cibara, Başkan Yardımcısı Eray Yazgan, Genel Sekreter Can Natan, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ve ödül alan foto muhabirleri katıldı.

'BU YARIŞMANIN GEÇMİŞ BAŞARILARIMIZI YANSITTIĞI İÇİN AYRI BİR ÖNEMİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Yarışmanın kulübün geçmiş başarılarını yansıtması ve yaşanan anların tekrar hatırlanması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Burada sergilenmiş olan fotoğrafları gördüm. Maç esnasında, normal yaşantımızda dikkat etmediğimiz, gözümüzden kaçan hususlar bu fotoğraf karelerinde bizim önümüze geliyor. Farklı ifadeleri var. Hayatı yaşarken, aksiyon içindeyken fark etmediğiniz detayları fotoğrafların içinde görebiliyorsunuz. Onun için bu yarışmanın geçmiş başarılarımızı yansıttığı için ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum. Geçmişi tekrar hatırlatmak, gözümüzden kaçan hususları da tekrar yaşamak için çok önemli buluyorum. Özellikle bu yarışmayı da geleneksel hale getiren GSYİAD'a özel bir teşekkür gönderiyorum. Galatasaray Spor Kulübü olarak GSYİAD'ın, kulübümüze verdiği destekten dolayı özel bir teşekkür de dernek üyelerine, yönetim kuruluna, başkanına gönderiyorum. Çünkü bıkmadan usanmadan kulübün her talebinde, her çağrısında ses veren, destek veren çok önemli bir organizasyon. Onun için de bu organizasyonun büyüyerek devam etmesini çok önemli buluyorum" dedi.

'ELİMİZDEN GELEN MAKSİMUMU GALATASARAY SPOR KULÜBÜ'NE HİZMET ETMEK İÇİN VERİYORUZ'

Bu sezon hem ligde 5'inci şampiyonluğu hedeflediklerini hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a yakışır bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Dursun Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sene 5'inci şampiyonluğu kovaladığımız bir sene. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'a yakışır bir mücadele örneğini veriyoruz. Özellikle son maçlarımızda gerçekten nasıl bir kulüp olduğumuzu, oyuncularımızın aidiyetinin ne kadar kulübe yüksek olduğunu hepimiz izledik. Taraftarımızın kulübü ne kadar sevdiğini, kulübe ne kadar büyük destek verdiğini de özellikle maçlarımızda görüyoruz. Yönetim olarak biz Galatasaray'ı teslim aldığımız tarihten bugüne kadar daha yukarıya çekmek için, daha büyük başarılara imza atmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde 5'inci şampiyonlukta bu sene en iyisini yapacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bunu yaparken bizim en büyük ihtiyacımız olan konu sizlerin bize verdiği destek, sizlerin bize inanmanız. Elimizden gelen maksimumu Galatasaray Spor Kulübü'ne hizmet etmek için veriyoruz. Başarılarımızda sizlerin de katkısı çok büyük. Hep bizim yanımızda olun, hep bizi destekleyin. Şampiyonluklarımızda, başarılarımızda da hep beraber sevinelim. Bu yarışmada ödül kazanan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel kareler yakalamışlar."

MURAT SANCAKTAR: ORGANİZASYONUN GALATASARAY'IMIZIN KÖKLÜ GELENEKLERİNDEN BİRİ HALİNE GELMİŞ OLMASI BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞI

1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ise, "GSYİAD olarak 24 yıldır sürdürdüğümüz bu güzel organizasyonun artık Galatasaray'ımızın köklü geleneklerinden biri haline gelmiş olması bizler için büyük bir gurur kaynağı. Galatasaray her zaman büyük hedefleri olan ve başarıya alışkın bir kulüptür. Her sezon yeni bir mücadeleye başlıyor, yeni zaferler kazanıyor, birlikte nice unutulmaz anlar yaşıyoruz. Bu yıl da hep birlikte çok özel anlar yaşadık. O günlerin heyecanını en iyi anlatan şeylerden biri de fotoğraflardır. Bir kupanın kaldırılışı, tribünlerdeki coşku, oyuncularımızın sevinçleri, hırsları, yüzlerindeki mutluluk ve birçok unutulmaz an. İşte bu yüzden bu yarışmanın kulübümüz için çok özel bir yeri olduğunu düşünüyorum. Foto muhabirleri dostlarımız, çoğu zaman bizim gözümüzden kaçan o küçük ama çok kıymetli anları yakalıyorsunuz. Yıllar geçiyor, oyuncular değişiyor, yeni kupalar kazanılıyor ama o taraflar hep bizimle kalıyor. Belki de çocuklarımız, torunlarımız Galatasaray hikayelerini bu karelerden görüp öğrenecekler. Biz de dernek olarak bu yarışmayla 24 yıldır hem sizlerin emeğine teşekkür ediyor hem de Galatasaray tarihine kalıcı bir katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Derneğimizin kulübümüze olan bağlılığı yalnızca başarıları kutlamakla sınırlı değil. Kulübümüzün geçmişine, geleneklerine, değerlerine sahip çıkmak ve bunları gelecek nesillere taşımak da bizim için en önemli sorumluluklarımız arasındadır. Geçtiğimiz yıl yarışmamıza GSYİAD geçmiş dönem başkanlarından İsmail Sarıkaya'nın adını verdik. Bugün de bu yarışmanın onun adıyla sürdürülüyor olması bizim için çok kıymetli" ifadelerinde bulundu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör