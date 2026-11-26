Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor ile yarın sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak.
Akdeniz ekibi, ligde 12 maç sonunda topladığı 12 puanla 14. sırada yer alıyor.