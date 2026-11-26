Trabzonspor forması giyen Andre Onana, CSKA Sofya'yı mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Andre Onana yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok önemli bir galibiyet. Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İyi bir atmosferde oynadık. Rakibimiz zor bir takım. Kendi liglerinde liderler. Çok mutluyum. Takımın gösterdiği özveri ve fedakarlık için çok mutluyum. Artık odaklanacağımız ligdeki maçımız. Biz maçları birlikte kazanıyoruz, birlikte kaybediyoruz. Tek odaklandığım takımın kazanması. Bütün arkadaşlarımın çok büyük emeği var."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör