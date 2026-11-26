Galatasaray
'ın 2-1 kazandığı Samsunspor maçının ardından hakem Ali Şansalan
'ın, elini sıkmadığı için teknik direktör Okan Buruk
'a kırmızı kart göstermesinin yankıları devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Anthony Taylor'ın da kararı değerlendirirken, "Bu nasıl kırmızı kart!" yorumu yaptığı öğrenildi.
Bu arada Galatasaray yönetimi, kartın iptal edilmesi için harekete geçti. Şansalan'ı etik kuruluna şikâyet edecek olan sarı-kırmızılılar, hazırlanan dilekçede soyunma odası koridoruna giderken yaşanan tüm konuşmaların da kurulla paylaşmasını istedi. Sarı-kırmızılılar aynı zamanda hakem raporları, VAR kayıtları ve hakem telsiz kayıtlarının da paylaşılmasını TFF'den talep etti.
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Mete Efendioğlu - Editör