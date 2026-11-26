LİVERPOOL FATİHİ VEDAT İŞİ BİTİRDİ

Liverpool karşılaşmasında skoru 3-2 olarak ilan eden golü atan Vedat Muriqi, Shakhtar Donetsk'i de boş geçmedi. 17. dakikada bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal olan Kosovalı yıldız, 56'da Greenwood'un kaleciden dönen topunu ağlarla buluşturdu. Sarı-lacivertli formayla 20. resmi maçında 10. golüne ulaştı. Vedat karşılaşmada en fazla şut çeken (6), hava topu kazanan (7) ve rakip ceza sahasında topla buluşan (8) oyuncu oldu.

EŞİNE SÖZÜNÜ TUTTU

Maçın adamı seçilen Vedat karşılaşma sonrası bu durumu, "Eşim futboldan çok anlamaz ama Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımızdan beri ödül için 'Bu neye veriliyor' diyordu. Dedim maçın adamına veriliyor. 'Bir tane bundan istiyorum' dedi. Aşkım bu senin için... O yüzden bu ödülü canı gönülden eve götüreceğim. Ama ben bu ödülü takım adına aldım" diye özetledi. Taraftara da destekleri için teşekkür etti.

İLKLERİN GECESİ

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe tarihinde Şampiyonlar Ligi maçı kazanan ilk Türk teknik direktör oldu.

İki Türk teknik direktör ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde rakip oldu.

Belözoğlu hem Fenerbahçe forması ile Şampiyonlar Ligi oynayan hem de takımı yöneten ilk isimdi.

Fenerbahçe, Shakhtar'ı mağlup eden ilk Türk takımı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa kupaları tarihinde bir Türk takımının formasıyla Shakhtar'a deplasman golü atan ilk oyuncu Vedat Muriqi'ti.

NEWCASTLE İZLEDİ

Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Shakhtar Donetsk karşılaşmasında Newcastle United'ın gözlemcilerinin takibindeydi. Premier Lig ekibi, 24 yaşındaki futbolcunun performansını Stamford Bridge'de canlı olarak izledi. Oyuncunun özellikle 3-2 kazanılan Liverpool karşısında 1 gol-1 asistle yıldızlaşması bu takipte büyük rol oynadı.

36 BİN 77 FENERBAHÇELİ!

Savaş nedeniyle maçlarını Chelsea'nin Stadı Stamford Bridge'de oynayan Shakhtar Donetsk dün ev sahibi değil misafirdi. 40 bin kişilik statta Fenerbahçe taraftarı gücünü 36 bin 77 kişi ile gösterdi. Gün boyu Londra sokaklarında takımlarına destek olan sarı-lacivertliler karşılaşma boyunca da büyük destek verdi. Zaman zaman "Türkiye" tezahüratı da dikkat çekti

GUENDOUZİ ADINA BİR İLK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu 2-2 biten Kocaeli maçı 11'inde 4 değişiklik yaptı. O karşılaşmada oyundan çıkışta kulübeyi tekmeleyen Guendouzi bu sezon ilk kez yedek soyundu. Ligde cezalı olan Archie Brown'un yerine oynayan Levent görevi devretti. İrfan Can ve Lukaku da kulübedeydi. Kante, Kerem ve Vedat maça 11 başladı.

GENÇLER FARK YEDİ: 0-6

Fenerbahçe U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e 6-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler böylece 5 maç sonunda puanla tanışamadı. Genç Kanaryalar Roma'ya 4-2, Aston Villa'ya 2-1, Slavia Prag'a 3-1, Liverpool'a da 5-3 yenilmişti. Ukrayna ekibi Fenerbahçe'yi yenerek ilk galibiyetini elde etti.