Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında maçlar yarın, 28 Kasım Cumartesi, 29 Kasım Pazar ve 30 Kasım Pazartesi oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla bu haftaki mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu.
Haftanın önemli maçı olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 13. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor: Alpaslan Şen
20.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Abdullah Buğra Taşkınsoy
28 Kasım Cumartesi
16.00 Samsunspor - Gençlerbirliği: Oğuzhan Aksu
19.00 Gaziantep FK - Amed Sportif Faaliyetler: Fatih Tokail
29 Kasım Pazar
13.30 Çorum FK - Kocaelispor: Erdem Mertoğlu
16.00 Eyüpspor - Başakşehir: Mehmet Türkmen
19.00 Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Batuhan Kolak
30 Kasım Pazartesi
19.00 Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın
21.00 Beşiktaş - Galatasaray: Oğuzhan Çakır