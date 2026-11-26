Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında maçlar yarın, 28 Kasım Cumartesi, 29 Kasım Pazar ve 30 Kasım Pazartesi oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla bu haftaki mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu.

Haftanın önemli maçı olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.



Trendyol Süper Lig'de 13. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın



20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor: Alpaslan Şen



20.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Abdullah Buğra Taşkınsoy



28 Kasım Cumartesi



16.00 Samsunspor - Gençlerbirliği: Oğuzhan Aksu



19.00 Gaziantep FK - Amed Sportif Faaliyetler: Fatih Tokail



29 Kasım Pazar



13.30 Çorum FK - Kocaelispor: Erdem Mertoğlu



16.00 Eyüpspor - Başakşehir: Mehmet Türkmen



19.00 Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Batuhan Kolak



30 Kasım Pazartesi



19.00 Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın



21.00 Beşiktaş - Galatasaray: Oğuzhan Çakır