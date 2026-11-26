Gürcü güvenlik görevlilerinin taraftarları hedef alarak orantısız güç kullandıklarını belirten siyah-beyazlı taraftar, "Ben olayın yaşandığı yerdeydim. İki üç kişi arasında yaşanan problemi spor polisleri çözmeye çalışıyordu. Polisler sorunu çözmeye çalışırken Gürcü güvenlik görevlileri durduk yere bütün taraftarları hedef alarak orantısız güç kullandı. Hepimizin üzerine biber gazı sıktılar" dedi.

'BURADA BEŞİKTAŞ TARAFTARINA KARŞI BÜYÜK BİR IRKÇILIK YAPILDI'

Yaşananlara tepki göstererek kulüp yönetimine çağrıda bulunan bir başka Beşiktaş taraftarı ise, "Burada Beşiktaş taraftarına karşı büyük bir ırkçılık yapıldı. Gürcü polisinin yaptığı saygısızlıktan başka bir şey değildi. Taraftarın hiçbir suçu yoktu. Yönetim bu konuda sessiz kalmasın, taraftarının arkasında dursun. Yaralanan taraftarlarımız da var. Taraftara biber gazı sıkılmaz, bayrak açtığı için kimse gözaltına alınmaz" ifadelerini kullandı.

'KENDİ ARAMIZDA YAŞANAN TARTIŞMAYI GÜRCÜ POLİSİ KENDİLERİNE YÖNELİK BİR HAREKET OLARAK ALGILADI'

Müdahale sırasında başına copla darbe aldığını dile getiren diğer bir siyah-beyazlı taraftar da şunları söyledi:

"Bir pankart yüzünden ortalık karıştı. Abilerimiz, kardeşlerimiz gözaltına alındı. Şükürler olsun ki serbest bırakıldılar. Yaralanan taraftarlarımız da oldu. Tribün tamamen karıştı. Kameralara gözüküyor mu bilmiyorum ama kafama copla vuruldu. Kendi aramızda yaşanan tartışmayı Gürcü polisi kendilerine yönelik bir hareket olarak algıladı ve olayları daha da büyüttü. Bize orantısız güç uyguladılar, resmen saldırdılar. Ama sahada da çok güzel bir cevap verdik."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör