Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, 29 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi çalışmalarını Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde sürdürdü.
Teknik direktör Mustapha Yatabare yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşuyla başladı.
Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanın devamında dayanıklılık ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.