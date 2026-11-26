Fenerbahçe'nin başında Çorum'u farklı yenip Kocaeli ile berabere kalan Emre Belözoğlu dün Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınavından galibiyetle ayrıldı. 46 yaşındaki teknik adam mücadeleyi ve skoru şöyle yorumladı: "Şampiyonlar Ligi hedefimizi net bir şekilde gösterdik. Oyuncularımın ortaya koyduğu irade ve Londra'ya kadar gelen taraftarımızı tebrik etmekten başka yapacak bir şey yok. Arda Turan kardeşim diye söylemiyorum çok güçlü bir oyun ortaya koyuyor. Fenerbahçe her kulvarda yoluna devam etmeli. Fenerbahçe'ye buralarda olmak yakışıyor. Oyuncularıma da bunu da söyledim. Göreve geldiğimden bu yana 2 deplasman maçı oynadık bu da deplasmandaydı. Henüz Kadıköy'ü görmedim. Ben bu oyunculara inanıyorum. Buraya gelme nedenlerimden biri bu. Onlara güvendiğimizi hissettirmek zorundayız."

EN KÖTÜ MAÇIMIZDI

Arda Turan maçtan sonra, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Kazandıklarına göre bizden mutlaka daha iyi iş yapmışlardır. Emre hocaya Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyeti hayırlı olsun. Maçtan önce anlattığımız zaman insanlar Polyanna olarak bakıyor. Ben hiçbir zaman Polyannacılık oynamam. Ülkemde çok fazla kötü çocuk oldum. Ben gerçekleri söylüyorum. Benim oyuncularım çok genç. Öğrenmeleri gereken temas, kontak, maçı yönetme birçok iş var. Futbol bazen böyle. Ders çıkaracağız. Şampiyonlar Ligi'nde en kötü maçımızdı. Ancak pes etmeyeceğiz" diye konuştu.