Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer Sheva ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele Gürcistan'daki Batumi Stadyumu'nda oynanacak.
Heyecan dolu müsabakada Danimarkalı hakem Morten Krogh düdük çalacak. Morten Krogh'un yardımcılıklarını Victor Skytte ile Steffen Bramsen üstlenecek.
VAR'da Jakob Kehlet, AVAR'da ise Sandi Putros görev alacak.
Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasındaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Zorlu mücadele TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Heyecan dolu maçın canlı anlatımını anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.
Hapoel Beer Sheva: Marciano, Mizrahi, Vitor, Rotman, Amador, Amankwah, Yehoshua, Ahmed, East, Malede, Zlatanovic.