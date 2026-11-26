Serie A ekiplerinden Como'nun başkanı Mirwan Suwarso ve beraberindeki heyet, Türkiye'ye geldi.

Como heyeti, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ziyarette bulundu.

Como'nun başarısından bahseden Dursun Özbek, "Como çok başarılı bir kulüp. Çok kısa bir süre içerisinde 4. Lig'den yükselerek üst ligde yer almaları son derece önemli. Birbirimizle tecrübelerimizi paylaştık. Onların bu kadar kısa sürede bu kadar uzun bir mesafeyi nasıl kat ettiklerini konuştuk" dedi.

Como ile Galatasaray arasındaki ilişkileri güçlendireceklerini belirten Dursun Özbek, "Bundan sonraki süreçte Como ile Galatasaray arasındaki ilişkileri geliştireceğiz. Böyle bir karar aldık. Geleceğe yönelik ilişkilerimizi geliştireceğimizden bahsediyorum. Özellikle İtalya'da ve aynı zamanda Endonezya'da… Kendilerine başarılar diliyorum" sözlerini dile getirdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör