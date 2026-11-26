Sakatlanma pahasına golü bulmak için tekmeye kafa atan ve burnunda kırık oluşan Deniz Gül için Galatasaray açıklama yaptı. Ameliyat edilen milli forvet, idmanlara katılabilecek. Deniz'in, pazartesi oynanacak Beşiktaş derbisinde Osimhen'in kullandığına benzer bir maskeyle sahaya çıkabileceği öğrenildi.
Öte yandan genç oyuncuya bir tebrik de eski futbolcu Elmander'den geldi. 23 Ekim 2012'deki Cluj maçında alnı yarılan İsveçli, kendi fotoğrafıyla birlikte Deniz'e yer vererek 'Burası Galatasaray' notunu düştü.
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Mete Efendioğlu - Editör