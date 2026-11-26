Beşiktaş kalecisi Doğan Alemdar, Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Doğan Alemdar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Taraftarımıza değinmek istiyorum. Onların yaşadığı muamele kabul edilebilir değil! Onların yanlarına gittiğimizde yaşadıklarını anlattılar ve bu kabul edilebilir değil bence! Onlara geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.

Tüm Türkiye'nin desteğini hissettik. Teşekkür ederim. Bu bizim için çok önemliydi. Sahada elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bence ilk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık, ikinci yarıda bunu yaptığımızı düşünüyorum. Performansıma gelirsek, elimden geldiğince arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum.

Şu ana kadar hep çalışarak bir yerlere geldim. Başarısız olsam da hep çalıştım. Çalışmaya inanıyorum. Bunların sonucunu çalışmaya bağlıyorum.

Evde annem maçtan önce hislerini paylaşmıştı. Onu çok seviyorum, benim için çok değerli. Hissetmiş olabilir. Belki de hissetmiş de olabilir. İyi hisleri olduğunu söylemişti. Buradan selam söylüyorum. Onu çok seviyorum."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör