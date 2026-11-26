Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, CSKA Sofya maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Bordo-mavililerden önce Bulgar takımı Ludogorets'i çalıştıran deneyimli hoca şu ifadeleri kullandı: "Rakibin hocasını tanıyorum, o da beni tanıyor. Tekrar karşılaşmayı dört gözle bekliyorum. Güzel ve iyi bir maç olacak. Ben buradayken statlarda büyülü atmosfer görmemiştim ama sanıyorum yarın (bugün) iyi bir atmosferde oynayacağız. Rakibimizin bizden daha çok puana ihtiyacı var (3 maçta 1 puan toplayabildiler). Belki bu durum bizim için avantaj olacak. Önümüzdeki 3 maçın 2'sini kazanırsak ilk 8 hedefimize ulaşacağız."

FIRTINA İLK 8 İÇİN SAHADA

KONFERANS Ligi aşamasına KuPS ve Hearts galibiyetleriyle başlayıp son maçında Freiburg'a yenilen Trabzonspor, bugün CSKA Sofya'ya konuk oluyor. Bordo-mavililer, kazanarak ilk 8 takım içerisinde yer alma hedefini güçlendirecek. Teknik direktör Reis, Ludogorets döneminden tanıdığı rakibine karşı öğrencilerini uyardı. Trabzon'da Aral, Dju, Batagov ve Folcarelli forma giyemeyecek. Kaptan Savic ve Muçi de Bulgaristan'a götürülmedi.



BULGARİSTAN'DA SALAH İZDİHAMI

TRABZONSPOR, bugün oynayacağı maç için Bulgaristan'a gitti. Havalimanında teknik direktör Thomas Reis'in yanı sıra bordo-mavililerin süper yıldızı Muhammed Salah'a futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Yürümekte zorluk çeken Mısırlı futbolcu, oluşturulan güvenlik koridoru eşliğinde araca zorlukla bindirildi. Trabzonspor'un orta sahası Fabinho ve Onana ise taraftarlara imza vererek fotoğraf çektirdi.

PİNA&NWAİWU TAKİPTE

TRABZONSPOR'DA Pina ve Nwaiwu, CSKA Sofia maçında izlenecek. İki farklı İngiliz kulübünün bu karşılaşmaya scout göndereceği öğrenildi. Ancak Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, bu sezon şampiyonluğa oynayan kadroyu bozmama konusundaki tavrının net olduğu ve gelecek olan teklifin boyutunun yol haritasını netleştireceği öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör