Eksiklerin çok fazla olduğu Galatasaray'ı son dönemde teknik direktör Okan Buruk taşıyor. Aston Villa'yı 50 bin taraftarının önünde boğan Aslan, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu için avantaj yakalarken 53 yaşındaki çalıştırıcı da takımını yalnız bırakan yıldızların yerine çareyi takım içinden buluyor. Eren, Barış Alper ve Jakobs gibi oyunculardan joker yaratıp oyun içinde yaptığı hamlelerle maçları çeviren tecrübeli teknik adam, 5. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da başarısını maçtan maça pekiştiriyor…

RAKAMLAR HER ŞEYİ ÇOK NET ANLATIYOR



Şampiyonlar Ligi'nde en uzun galibiyet serisi yapan çalıştırıcı: 3 müsabaka

Şampiyonlar Ligi'nde 25 yıl sonra üst üste gol yemeden kazanan hoca: 2 maç

Hem teknik direktör hem oyuncu olarak en fazla kupa kazanan kişi: 20 (Teknik Direktör olarak: 6, Futbolcu olarak: 14)

Bir sezonda en fazla puan toplayan teknik direktör: 102 puan

Bir sezonda en fazla galibiyet alan teknik direktör: 33 zafer

En yüksek galibiyet yüzdesi: %80

75 galibiyete en hızlı ulaşan hoca: 90 maç

Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi: 17 maç

Süper Lig'de en uzun deplasman galibiyet serisi: 17 karşılaşma

Deplasmanda 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör: 64 mücadele

Galatasaray'ın ligde iç sahadaki en uzun yenilmezlik serisi: 42 maç

G.Saray'ın Süper Lig'de ilk 12 maçta +10 galibiyet serisi yapan teknik adam: 3 kez

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör