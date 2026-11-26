UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak Beşiktaş, dün yolculuk esnasında korku dolu anlar yaşadı. İstanbul'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan siyahbeyazlı kafileyi taşıyan uçak, kötü hava koşulları nedeniyle Batum'a inemedi. Uçağa yıldırım çarptığı ve şiddetli sarsıntılar yaşandığı bildirildi. Uçak, Karadeniz üzerinde 4 tur atsa da tehlike olduğu için Rize-Artvin Havalimanı'na döndü. İki buçuk saati aşkın bir süre sonrası biten stresli yolculuğun ardından Beşiktaşlı yetkililer, "Hayatımızda yaptığımız en kötü uçuştu" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 100 kilometre mesafeyi de kara yoluyla 2 saatte giden Beşiktaş, gece geç saatlerde Batum'a ulaştı. Siyah-beyazlı kulübün idari personelini taşıyan uçak ise Trabzon'a indi. Onların 200 kilometrelik kara yolculuğu ise 2.5 saat sürdü.

İTALİANO'NUN BASIN TOPLANTISI İPTAL

Yaşanan bu olaylar sonrası teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun basın toplantısı da iptal edildi. Gün içinde Batum'da dolu yağışı ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu görüldü.

ÖZEN: BÖYLESİNİ İLK KEZ YAŞADIM

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Batum'a varışın ardından açıklamalarda bulundu. Uçağı kullanan pilotun çok akıllıca bir karar verdiğini ve son anda inişten vazgeçtiğini belirten Özen, "Bir tehlike atlattık. Yaklaşık 8 saat süren bir yolculuk yaptkı . Aslında bu bir iç saha maçı. Uçakta korktuk. Ben korkmayacağımı sanıyordum ama ben de korktum. Daha önce böyle bir durum yaşamamıştım" dedi. Derbi için dinlenme süresinin çok kısıtlı olduğunu da vurgulayan Özen şöyle devam etti: "İki günlük bir dezavantajımız var. Üstelik deplasmana çıkıyoruz ve sıkıntılı bir yolculuk geçirdik. Ben Beşiktaş takımına baktığımda bahanesi olan gönülsüzler değil, hikâyesi olan kahramanlar görüyorum. Onlar bahanelerin arkasına sığınmayacaklar. İşlerini yapmaya çalışacaklar ve yapacaklar."

RAKİP 2 GÜN ÖNCE ULAŞTI

HAPOEL Beer Sheva takımı ve taraftarlarının maçtan 2 gün önce Batum'a gittikleri ortaya çıktı. Bu nedenle İsrail ekibi, hava şartlarından dolayı mağduriyet yaşamadı. Batumi Stadı'nda yaklaşık 250 civarında Beer Sheva taraftarının olması bekleniyor.



BEŞİKTAŞ, UZAKLARDA HAPOEL'İ AĞIRLIYOR!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak. İstanbul'da oynanması gereken ancak Gürcistan'ın Batum kentine alınan mücadele saat 20.45'te başlayacak. 20 bin seyirci kapasiteli Batumi Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı taraftarların tribünleri doldurması bekleniyor. Beşiktaş, Beer Sheva ile daha önce 2016-17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaşmış; rakibini 3-1 (Deplasman) ve 2-1'lik skorlarla yenerek elemişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör