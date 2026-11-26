Türk yetenek Arda Güler, her geçen gün kendini geliştirirken performansıyla da damga vuruyor. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in, PSV'yi 5-1 ile sahadan sildiği mücadelede Valverde ve Mbappe'ye gol attıran 21 yaşındaki milli yıldız, İspanyol medyasında manşetleri süsledi. İşte detaylar:

AS: "Arda Güler, Guti tarzı bir hamle yaptı. Tüm PSV savunmasını şaşırttı."

SPORT: "İnanılmaz. Muhteşem bir gösteri. İlk golde Valverde'ye yaptığı asist, futbol stilini en iyi şekilde yansıtıyor."

BERNABEU DIGITAL: " O Türk bir dahi. Real Madrid'in beyni olduğunu bir kez daha kanıtladı."

MUNDIARIO: "Muhteşem Arda Güler, Jude Bellingham ile takımının yaratıcılık rolünü üstlendi."

TRIBUNA SALAMANCA: "Arda Güler'in ustalığıyla Real Madrid'in ezici zaferi geldi."

DIARIO DE LEON: "Arda ve Bellingham, 1988'in hayaletlerini gömdü. PSV, 45 dakika boyunca 1980'lereki görkemli günlerini yeniden canlandırdı... Ta ki Arda kontrolü ele alıp şov yapana kadar!"



'SANKİ ENSESİNDE GÖZÜ VAR'

Valverde'nin beraberlik golünün pasını veren Arda Güler'den Uruguaylı orta saha övgüyle bahsetti. Performansına hayran kaldığını belirterek "Sanki Arda'nın ensesinde gözü var. Beni ne gördü ne duydu, inanılmaz!" ifadelerini kullandı.



BELLINGHAM'I GEÇTİ, GÖZÜ MBAPPE'DE!

Bu sezon toplamda 13 gol katkısına ulaşan Arda Güler, Real Madrid'de bu alanda Mbappé'nin ardından ikinci sıraya yükseldi. La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde 16 maçta 4 gol-9 asist kaydetti. Madrid'in asist lideri olan milli yıldız, gol ve asist toplamında 12 gol katkısı bulunan Bellingham'ı geçti. Mbappe, 19 gol-5 asistle takımda zirvede yer aldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör