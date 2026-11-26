Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, pazartesi günü saat 21.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu derbiyi FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bersan Duran yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.

KARİYERİNDE İLKİ YAŞAYACAK

Balıkesir bölgesi hakemi olan Oğuzhan Çakır, kariyerinde ilk defa Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide düdük çalacak. Çakır, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Türkiye Kupası grup maçını yönetirken, karşılaşmadan siyah-beyazlılar 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Oğuzhan Çakır aynı sezon ligdeki Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesinde de görev yaparken, bordo-mavililer 2-1 kazandı. Oğuzhan Çakır, ayrıca 2024-2025 sezonunda Trabzonspor - Fenerbahçe maçında da görev aldı. Bu karşılaşmada sarı-lacivertliler, bordo-mavilileri 3-2 mağlup etti.

9 MAÇTA DÜDÜK ÇALDI

Oğuzhan Çakır, bu sezon ise Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Konferans Ligi elemelerinde de 1'er olmak üzere toplam 9 resmi maçı yönetti. Çakır, ligde son olarak 8 Kasım'da Alanya'da oynanan Corendon Alanyaspor - Trabzonspor karşılaşmasında görev yaptı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör