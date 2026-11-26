İtalya'nın kuzeyinde, yaklaşık 84 bin nüfuslu ve doğal güzellikleriyle dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Como şehri, son yıllarda futbol takımıyla da adından söz ettiriyor.

İflasın ardından İtalya'nın dördüncü ligine kadar gerileyen Como, Endonezyalı yatırımcıların kulübü satın almasıyla başlayan yapılanma sürecinde kısa sürede Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardı.

KADRO DEĞERİNDE 13'ÜNCÜ, PUAN TABLOSUNDA 3'ÜNCÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 5 haftada 12 puan toplayarak 3'üncü sıraya yerleşen Como, kadro değeri ve elde ettiği başarıyla da dikkat çekiyor. Yaklaşık 568 milyon Euro'luk kadro değerine sahip İtalyan temsilcisi, organizasyonda mücadele eden 36 takım arasında bu alanda 13'üncü sırada bulunuyor. Puan tablosunun ilk 8 sırasında yer alan ekipler arasında ise Como'dan daha düşük kadro değerine sahip tek takım, 258 milyon Euro kadro değeri ile İspanyol temsilcisi Real Betis oldu. İtalyan ekibi ilk 8'de kadro değerleri 1 milyar Euro'yu aşan Barcelona, Liverpool, Arsenal ve Manchester City gibi Avrupa'nın dev kulüplerini de puan tablosunda geride bırakmayı başardı.

AVRUPA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 5 haftada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Como, Barcelona, Liverpool, Arsenal ve Manchester City gibi Avrupa futbolunun önemli kulüplerini geride bıraktı. Rakip fileleri 20 kez havalandıran ve kalesinde 6 gol gören İtalyan ekibi, Paris Saint-Germain'in ardından organizasyonun en golcü takımı oldu. Sahasında Manchester United'ı 4-1 mağlup eden Fabregas'ın öğrencileri, Lens deplasmanında elde ettiği 9-1'lik galibiyetle de UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı deplasman galibiyetine imza attı. Como 1907 bu süreçte yalnızca Feyenoord'a 3-2 mağlup oldu.

GOL KRALLIĞINDA MBAPPE'YE, ASİST KRALLIĞINDA ARDA GÜLER'E ORTAK

Como'nun UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansında Yunan forveti Anastasios Douvikas ve Arjantinli orta saha oyuncusu Nico Paz önemli rol oynadı.

2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde İspanyol ekibi Celta Vigo'dan kadroya katılan Douvikas, geçen sezon Serie A'da 14 gol kaydetti. 27 yaşındaki futbolcu, organizasyondaki ilk 3 karşılaşmasında da gol sevinci yaşarken, 9-1'lik Lens deplasmanında hat-trick yaptı. İlk 5 haftada 6 gol kaydeden Yunan forvet, Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe ve Sporting'in Kolombiyalı futbolcusu Luis Suarez ile gol krallığında zirveyi paylaşıyor.

PAZ, ARDA GÜLER İLE ZİRVEYİ PAYLAŞTI

Real Madrid altyapısından yetişen 22 yaşındaki Nico Paz ise organizasyonda çıktığı 5 karşılaşmada 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Como'nun 8 golüne doğrudan katkı sağlayan Arjantinli futbolcu, asist krallığında Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler ile ilk sırada yer aldı. İki futbolcu, Como'nun Devler Ligi'nde attığı 20 golün 9'unu kaydetti.

DÖRDÜNCÜ LİGDEN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE UZANAN 7 YILLIK YOLCULUK

Endonezyalı milyarder kardeşlerin desteklediği bir şirket tarafından 2019'da satın alınan ve satın alındığı yıl dördüncü lig aşamasından Serie C'ye yükselen İtalyan ekibi, 2021 yılında Serie B'ye, 2024 yılında ise Serie A'ya yükseldi. İtalya'nın en üst düzey futbol ligine döndüğü ilk sezonu 10'uncu sırada tamamlayan Como, 2025-2026 sezonunda ise dördüncü sırada yer alarak tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

FABREGAS FUTBOLCU OLARAK GELDİ, TEKNİK DİREKTÖR OLDU

Kariyerinde Arsenal, Barcelona ve Chelsea gibi önemli kulüplerde forma giyen Cesc Fabregas, 2022 yılında 35 yaşındayken Como'ya transfer oldu. İtalyan ekibine futbolcu olarak katılmasının yanı sıra kulübün hissedarlarından biri de olan Fabregas, 2023 yılında futbolculuk kariyerini noktaladı. Aynı yıl antrenörlük kariyerine adım atan İspanyol futbolcu, kasım ayında geçici olarak takımın başına geçti. Como'nun Serie A'ya yükselmesinin ardından 19 Temmuz 2024'te resmen teknik direktörlük görevine getirilen Fabregas, hem takımın oyun anlayışının hem de transfer politikasının şekillenmesinde önemli rol oynadı. Fransız futbolunun simge isimlerinden Thierry Henry de kulübün hissedarları arasında yer aldı.

TECRÜBELİ YILDIZLARIN UĞRAK NOKTASINDAN GENÇ YETENEKLERİN VİTRİNİNE

Como, Serie A'ya yükselmesinin ardından Avrupa futbolunda önemli başarılara imza atmış birçok futbolcuyu kadrosuna kattı. Pepe Reina, Raphael Varane ve Sergi Roberto gibi kariyerlerinde dünya futbolunun önemli kulüplerinde forma giymiş isimleri transfer eden İtalyan ekibi, İngiliz futbolcu Dele Alli'ye de kariyerinde yeni bir sayfa açma fırsatı sundu.Bir dönem tecrübeli yıldızlara yaptığı yatırımlarla gündeme gelen Como, ilerleyen süreçte transfer politikasında genç yeteneklere daha fazla ağırlık verdi. Nico Paz, Assane Diao, Martin Baturina gibi genç futbolcuları kadrosuna katan İtalyan ekibi, Fabregas yönetiminde hücum futboluyla ön plana çıkan bir takım kimliğine büründü.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN DE TRANSFER YAPTI

Como'nun transfer hamleleri arasında Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler de yer aldı. İtalyan ekibi, 2025-2026 sezonu öncesinde Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen İspanyol santrfor Alvaro Morata'yı Milan'dan kadrosuna kattı. Aynı transfer döneminde Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos da Como'ya kiralık olarak transfer oldu.

COMO GÖLÜ KIYISINDA ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI

İç saha karşılaşmalarını Como Gölü'nün hemen kıyısında bulunan Giuseppe Sinigaglia Stadı'nda oynayan İtalyan ekibi, yaklaşık 100 yıllık stadında Avrupa'nın dev kulüplerini ağırlıyor. 1927 yılında açılan ve 10 bin 875 ile 12 bin arası seyirci kapasitesine sahip olan stat, UEFA standartlarına uygun hale getirilmesi için yaz döneminde yenileme çalışmalarından geçti. Manzarasıyla dikkat çeken stat organizasyonda bu sezon kullanılan en küçük stadyumlardan biri olarak da öne çıkıyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör