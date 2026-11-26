Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İsrail ekibi Hapoel takımını 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Serdal Adalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bakanlarımıza, tüm kulüplerimize herkese teşekkür ediyorum. Çocukları kutluyorum. Dünden beri maceralı bir şekilde geldik. Sonu iyi oldu. İnşallah devamı da gelir ve istediğimiz yerde bitiririz.

Dün çocuklar havada da panik yaşadılar. Sonradan Rize'ye indik. Sonra otobüsle buraya geldik. Sonu iyi oldu. Maceralı bir galibiyet oldu. Herkesi tebrik ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Gürcistan polisinin orantısız güç uygulaması da hoş değildi. 2 yaralı taraftarımız vardı, gözaltında olanlar vardı. Tahmin ediyorum onları da alacağız.

Önder Özen'in dediği gibi oldu. Keşke olaylar olmasaydı, güzel bir oyun tutturmuştu çocuklar. Bu akşam burada kalacağız, yarın döneceğiz. Galatasaray derbisi iyi bir maç olacak. Galatasaray ile hep oynuyoruz. İnşallah çocuklar ellerinden geleni yapacaklar ve istediğimiz 3 puanı alacaklar. İnşallah Trabzonspor da kazanır. Ülkemize moral açısından ve ülke puanı açısından iyi bir hafta geçirmiş oluruz."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör