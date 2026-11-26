Trabzonspor forması giyen Sidny Lopes Cabral, CSKA Sofya'yı mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Sidny Lopes Cabral yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İlk yarı rakibimiz iyi baskı kurdu ama ikinci yarıda geri döndük. Bizim için çok iyi bir yarı oldu ikinci yarıda. Maçı da galip bitirdik. Çok mutluyuz. (Kendi kalesine attığı gol) Şanssız bir pozisyon oldu. Oyuncuma odaklanmıştım. Andre'ye, Cenk'e ve bana çarptı. Reaksiyon göstermekte geç kaldım. Biraz şanssız bir pozisyon oldu. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Zor bir galibiyet oldu ama çok önemliydi. Bizim adımıza ihtiyacımız olan bir galibiyet."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör