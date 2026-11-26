Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer Sheva ile kozlarını paylaştı. Kritik mücadele Gürcistan'daki Batum Stadyumu'nda oynandı.
Heyecan dolu müsabakada Danimarkalı hakem Morten Krogh düdük çaldı. Morten Krogh'un yardımcılıklarını Victor Skytte ile Steffen Bramsen üstlendi.
VAR'da Jakob Kehlet, AVAR'da ise Sandi Putros görev aldı.
Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva'yı 2-1'lik skorla devirdi.
Siyah-beyazlıların gollerini 76. dakikada Junior Olaitan ve 90. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.
Beşiktaş'ta 45+4. dakikada kazanılan penaltıyı Orkun Kökçü gole çeviremedi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 10'a yükseltti.
İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ise 1 puanda kaldı.
MAÇ DURDU, YENİDEN BAŞLADI
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan karşılaşma, tribündeki olaylar nedeniyle durduktan sonra kaldığı yerden devam etti.
Batum Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında tribünlerde çıkan olaylardan dolayı Danimarkalı hakem Morten Krogh ve takımlar soyunma odasına gitti.
Beşiktaşlı oyuncular, çıkan olayların ardından taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Olayların bitmesinin ardından hakemler ve futbolcular sahaya döndü. 5 dakika ısınmanın ardından maç kaldığı yerden devam etti.
Heyecan dolu maçın canlı anlatımını anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva: 2-1
Goller: 76' Junior Olaitan, 90' Orkun Kökçü, 90+3' Jovan East
Kaçan penaltı: 45+4' Orkun Kökçü
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikadaki Hapoel Beer-Sheva atağında savunma arkasına sarkan Abu Rumi'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Doğan Alemdar gole izin vermedi. Dönen topu Forson tamamlamak istedi ancak Doğan bir kez daha meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.
12. dakikada ceza sahası sol çaprazından Maleda'nın uzak köşeye yaptığı sert vuruşta, kaleci Doğan Alemdar iyi uzandı ve topu kornere çeldi.
20. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cerny'nin yakın mesafeden sert şutunda, kaleci topu ayaklarıyla çıkardı.
26. dakikada maç durdu. Tribünlerde çıkan olaylardan dolayı mücadele 40 dakika gecikmeli olarak kaldığı yerden devam etti.
36. dakikada Maleda'nın ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Doğan Alemdar çelmeyi başardı.
42. dakikada Forson'un uzak mesafeden yaptığı plase vuruşta, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
42. dakikada soldan kullanılan kornerde kaleci Doğan Alemdar, topu yumruklayarak kale önüne gönderdi. Altıpas köşesinde Maleda'nın bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Doğan bir kez daha gole izin vermedi.
45+2. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sol kanattan gelişen atakta Ouattara, topu penaltı noktası çevresine çevirdi. Gerilerden gelen Ndidi'nin yerden şutunda meşin yuvarlak, Hapoel Beer-Sheva savunmasındaki Vitor'a çarpınca Hakem Morten Krogh, elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
45+4. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı penaltıda kaleci Wolff, sağına uzandı ve meşin yuvarlağı çıkardı.
Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
63. dakikada Orkun Kökçü'nün soldan kullandığı köşe vuruşunda topu yerden ceza sahası sol çaprazına oynadı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Olaitan'ın şutunda, top az farkla auta gitti.
64. dakikada Vlahovic'in pasıyla topla buluşan Cerny'nin ceza sahası dışından şutunda, top üstten dışarı çıktı.
66. dakikada Orkun Kökçü'nün sağdan kullandığı köşe vuruşunda topu önünde bulan Yasin Özcan'ın vuruşunda, top önce kaleciden döndü. Seken topa bir kez daha vuran Yasin bu sefer üst direğe takıldı.
76. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Ouattara'nın soldan ortasında tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen savunmanın hamlesi sonrasında topu penaltı noktası gerisinde önünde bulan Olaitan'ın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
90. dakikada skor 2-0 oldu. Olaitan'ın kendi yarı alanından derinlemesine pasıyla başlayan atakta Vlahovic'le paslaşan Orkun Kökçü ceza sahasının sağ çaprazından sert şutla topu filelere gönderdi.
90+3. dakikada Hapoel Beer-Sheva skoru 2-1 yaptı. Kaptırılan topun ardından başlayan atakta ceza sahası içinde topla buluşan Victor'un altıpasa çevirdiği topu East filelerle buluşturdu: 2-1
Beşiktaş karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Djalo, Emirhan Topçu, Ouattara, Ndidi, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Cerny, İlhan Fakılı, Oh.
Hapoel Beer Sheva: Wolff, Mizrahi, Diop, Miguel Vitor, Pedro Amador, Yehoshuha, Ahmad, Forson, Abu Rumi, Malede, Zlatanovic.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hapoel Beer Sheva karşısına sürprizler yaparak çıktı. İtalyan teknik adam 5 as oyuncusunu yedeğe çekerken, kalede de büyük bir sürpriz yaptı ve Nübel'in yerine Doğan'ı sahaya sürdü.
Muriilo'nun yerine Taylan, Rıdvan'ın yerine Ouattara, Olaitan'ın yerine Ndidi ve Valhovic'in yerine de Hyeon-Gyu Oh'a şans veren tecrübeli teknik adam yine geniş bir rotasyona imza atmış oldu.
Beşiktaş'ta Doğan Alemdar bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. Sezon başında Başakşehir FK'dan transfer edilen milli eldiven, tüm maçlarda Aleksander Nübel'in arkasında yedek olarak görev yapmıştı. Genç kaleci, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sürpriziyle Hapoel Beer Sheva karşısında şans buldu.
Hapoel Beer Sheva maçı Beşiktaş'ın iç saha maçı olmasına rağmen İsrail takımlarının Türkiye'ye gelememesinden dolayı UEFA tarafından tarafsız sahaya alınmıştı. UEFA'nın karşılaşmanın Batum'da seyircili olarak oynanmasını kabul etmesinden sonra Gürcistan adeta Türk akınına uğradı. İki gündür kara ve havayoluyla Batum'a gelen Beşiktaşlı taraftarlar, gün boyu şehirde turistik gezi yaparak maç saatini bekledi ve stada geldi.
Gündüz herhangi bir olayın yaşanmadığı Batum'da, statta ve dışında çıkan en ufak gerginliklere dahi Gürcistan polisi anında sert müdahalelerde bulundu. Bu müdahaleler sırasında birçok taraftarın gözaltına alındığı öğrenildi. Bu gelişmeler üzerine stat hoparlöründen Beşiktaşlı taraftarların hiçbir provokasyona gelmemeleri konusunda anonslar yapıldı.
Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı taraftarların yer aldığı tribünde Filistin bayrağı açıldı. Açılan bayrağa polis ekipleri müdahale etti. Güvenlik güçlerinin bayrağı indirmeye çalışması üzerine tribünde kısa süreli gerginlik yaşanırken, bayrak polis tarafından kaldırıldı.
Karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları seremoni için yeşil zemine geldiğinde Beşiktaşlı futbolcular rakip takım oyuncularının elini sıkmadı. Seremoni tokalaşma yapılmadan tamamlanırken, tribünlerdeki siyah-beyazlı taraftarlar da "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şeklinde tezahüratlar yaptı.
Batumi Arena'da az sayıda Hapoel Beer Sheva taraftarı da yer aldı. 100'e yakın Beer Shevalı seyirci kendilerine ayrılan bölümde, çok geniş güvenlik önlemi alınarak karşılaşmayı takip etti.