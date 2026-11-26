Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hapoel Beer Sheva karşısına sürprizler yaparak çıktı. İtalyan teknik adam 5 as oyuncusunu yedeğe çekerken, kalede de büyük bir sürpriz yaptı ve Nübel'in yerine Doğan'ı sahaya sürdü.

Muriilo'nun yerine Taylan, Rıdvan'ın yerine Ouattara, Olaitan'ın yerine Ndidi ve Valhovic'in yerine de Hyeon-Gyu Oh'a şans veren tecrübeli teknik adam yine geniş bir rotasyona imza atmış oldu.

Beşiktaş'ta Doğan Alemdar bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. Sezon başında Başakşehir FK'dan transfer edilen milli eldiven, tüm maçlarda Aleksander Nübel'in arkasında yedek olarak görev yapmıştı. Genç kaleci, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sürpriziyle Hapoel Beer Sheva karşısında şans buldu.

Hapoel Beer Sheva maçı Beşiktaş'ın iç saha maçı olmasına rağmen İsrail takımlarının Türkiye'ye gelememesinden dolayı UEFA tarafından tarafsız sahaya alınmıştı. UEFA'nın karşılaşmanın Batum'da seyircili olarak oynanmasını kabul etmesinden sonra Gürcistan adeta Türk akınına uğradı. İki gündür kara ve havayoluyla Batum'a gelen Beşiktaşlı taraftarlar, gün boyu şehirde turistik gezi yaparak maç saatini bekledi ve stada geldi.