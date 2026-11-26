G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı 1-0 yenmesi Avrupa'da geniş yankı uyandırdı.İşte manşetler:Kahramanlar ve kötü adamlar: Deniz Gül, Aston Villa karşısında galibiyet golünü atarken kafasına aldığı tekmeyle kanlar içinde kaldı.Zavallı Aston Villa, Türkiye'de dağılarak galibiyetsiz geçen maç sayısını altıya çıkardı.Galatasaray, Emery'yi çıldırttı. Abartılı hareketlerle, alkışlar ve ironik gülümsemelerle Emery'nin İstanbul'da iyi bir gecesi olmadı.Eski Bayern yıldızı (Nicolas Jackson), kanlı bir pozisyona neden oldu. Deniz Gül, kulübü için galibiyet golünü attı ama çok acı bir şekilde bedel ödedi!

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör