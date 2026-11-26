G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı 1-0 yenmesi Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. Gazeteler özellikle Deniz Gül'ün burnunun kırıldığı pozisyonu manşete çekip İngiliz ekibinin hücumdaki etkisizliğine vurgu yaptı.
İşte manşetler:
THE SUN:
Kahramanlar ve kötü adamlar: Deniz Gül, Aston Villa karşısında galibiyet golünü atarken kafasına aldığı tekmeyle kanlar içinde kaldı.
THE TELEGRAPH:
Zavallı Aston Villa, Türkiye'de dağılarak galibiyetsiz geçen maç sayısını altıya çıkardı.
AS:
Galatasaray, Emery'yi çıldırttı. Abartılı hareketlerle, alkışlar ve ironik gülümsemelerle Emery'nin İstanbul'da iyi bir gecesi olmadı.
BILD:
Eski Bayern yıldızı (Nicolas Jackson), kanlı bir pozisyona neden oldu. Deniz Gül, kulübü için galibiyet golünü attı ama çok acı bir şekilde bedel ödedi!
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Mete Efendioğlu - Editör