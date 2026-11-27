Amedspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan yeşil-kırmızılı ekip, bugün kara yoluyla Gaziantep'e gidecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Fatih Tokail yönetecek.

Ligde geride kalan 12 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Amedspor, 23 puanla 4. sırada bulunuyor.

Diyarbakır ekibi, geçen hafta sahasında Rizespor'a 2-0 mağlup olarak bu sezonki ilk iç saha yenilgisini yaşadı.

Gaziantep FK ise 12 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. 8 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, ligde 16. sırada yer alıyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör