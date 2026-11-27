SÜPER Lig'de 13. haftanın en kritik buluşması olan Beşiktaş-Galatasaray derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek. Kariyerinde ilk kez bu iki takımın buluşmasında düdük çalacak olan 28 yaşındaki Balıkesir bölgesi hakemi, bu sezon Süper Lig'de 7 maça çıktı. 31 kez sarı kart çıkardı, 1 kez ikinci sarıdan oyuncu atarken 1 defa da direkt kırmızı kartına başvurdu. 2 maçta ise penaltı noktasını işaret etti. Çakır yönetiminde Beşiktaş 2 galibiyet aldı, 3 kez kaybetti, iki beraberlik yaşadı. Galatasaray ise 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı, mağlup olmadı.

HAFTANIN HAKEMLERİ:

BUGÜN: 20.00 Alanyaspor-Konya: Alpaslan Şen, Ç.Rize-Kasımpaşa: Abdullah Buğra Taşkınsoy. YARIN: 16.00 Samsun-G.Birliği: Oğuzhan Aksu, 19.00 G.Antep-Amed SF: Fatih Tokail. PAZAR: 13.30 A.Çorum-Kocaeli: Erdem Mertoğlu, 16.00 Eyüpspor-Başakşehir: Mehmet Türkmen, 19.00 F.Bahçe-Erzurum: Batuhan Kolak. PAZARTESİ: 19.00 Göztepe-Trabzon: Cihan Aydın, 21.00 Beşiktaş-Galatasaray: Oğuzhan Çakır.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör