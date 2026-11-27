Soruşturmaya ilişkin soru üzerine ise Özen, şöyle devam etti:

"Bizim elde ettiğimiz tüm doküman ve görüntüleri ilettik, toparladık. Bizim hukuk kurulu değerlendirmeye aldı. Sahadaki UEFA yetkilileriyle görüşmelerimizi yaptık, çok büyük bir şey beklemiyoruz. Aşağı yukarı ne olacağını biliyoruz ama seslendirmek istemiyoruz. Bunu hukuk kurulundaki arkadaşlarımız söylerse daha doğru olur. Önemli bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum çünkü orantısız güç kullanılan taraf bizim taraftarlarımız oldu. Orada mağduriyeti yaşayan taraf ev sahibi olmamıza rağmen bizim tarafımız oldu."

Özen, Galatasaray derbisi için bir erteleme talep etmeyeceklerini de vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Emniyet müdürü sağ olsun çok yardımcı oldu ama geri kalan yerel makamlardan yeteri kadar destek alamamış olduğumuzu söylememiz gerekiyor. İstanbul'dan gelen emniyetçi arkadaşlarımız oldu, spor polisine teşekkür ederiz. Onlar da çok destek oldu. Sağ olsunlar, var olsunlar. Erteleme konusu daha önce konuştuk, bahane yok devam. Aynen olduğu gibi ve sizlerin gözlemlediği gibi yorumluyorum. Kimse bahanenin arkasına saklanmadı, cesareti, yüreklerini ortaya koydular. Ülkeyi de kulübü de çok iyi temsil ettiler. Hepsinin ayaklarına sağlık."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör