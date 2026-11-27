Londra'da oynanan Shakhtar Donetsk maçının iyilerinden olan ve savunmada gösterdiği performansla alkış alan Archie Brown'un sözleşmesiyle ilgili detayı İngilizler açıkladı. Sky Sport'un haberine göre birden fazla Premier Lig kulübü, 24 yaşındaki sol bekin transfer durumunu öğrenmek için sarı-lacivertlilerle temasa geçti. Haberde, genç futbolcunun bu sezon özellikle Devler Ligi'ndeki performansıyla öne çıktığı belirtildi
. İngiliz futbolcunun sözleşmesindeki 23 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin ocak ayında devreye girebileceği kaydedildi. Newcastle United kulübünün Brown'la özellikle ciddi şekilde ilgilendiği
öğrenilirken siyahbeyazlıların bu rakamı vermeye hazır olduğu ifade edildi. Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından sol bekte tek alternatif olarak kalan genç yıldız, Devler Ligi
'nde oynanan Roma müsabakasında maçın oyuncusu seçilmişti.
Piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Brown'un Fenerbahçe
ile sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör