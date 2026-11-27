Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, pazartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Bu derbi öncesinde geride kalan 12 haftada siyah-beyazlılar, kalesinde 14 gol gördü, sarı-kırmızılılar ise 16 gol yedi. Ligde söz konusu müsabakalarda Aslan 4, Kanarya da 4 maçı gol yemeden tamamladı.

Derbide gözler aynı zamanda kalecilerde olacak. Ligde 12 haftada sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır 11, Jankat Yılmaz da 1 mücadelede görev aldı.

Siyah-beyazlılarda Alexander Nübel de 12 müsabakada oynadı. Bu karşılaşmalarda Uğurcan 14 gol yerken, 4 maçta da kalesini kapadı.

Nübel de kalesinde 14 gol görürken, 4 mücadeleyi gol yemeden tamamladı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör