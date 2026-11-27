İki ezeli rakip, ülke içindeki rekabeti Şampiyonlar Ligi'ne de taşıdı. Turnuvaya kötü başlayan temsilcilerimiz sonradan açılırken üst üste aldıkları galibiyetlerle Devler Ligi'ne damga vurdular. Lille ve Stuttgart'ın ardından Aston Villa'yı da deviren G.Saray, puanını 9'a çıkardı.İlk 3 maçında 2 puanda kalan F.Bahçe ise Liverpool'un ardından Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi sınavında S.Donetsk'i 1-0 yenerek 8 puanla 16. oldu. Temsilcilerimiz ilk hedef olan 24 şansını güçlendirdi.17-24. arasındaki takımlarla eşleşecek. Buna göre iki takımın da play-off'ta rakip olma ihtimali var. Futbolculuk yıllarında26 yıl sonra bu kez teknik adam olarak aynı hayallerin peşinde koşarken Türk futbolseverleri de keyifli bir rekabet bekliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör