Galatasaray
, Trendyol Süper Lig
'in 13. haftasında Beşiktaş
ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk
yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, ikiye iki mücadele çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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Hakan Kurt - Editör