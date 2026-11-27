Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Amedspor ile karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fatih Tokail yönetecek.

Ligde geride kalan 12 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, 8 puanla 16. sırada bulunuyor.

Son 7 lig maçından mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, Amedspor'u yenerek puan hasretine son vermek istiyor.

Gençlerbirliği karşılaşmasını cezası nedeniyle tribünden takip eden Gaziantep FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımın başında ilk kez sahada yer alacak.

İki takım, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Kırmızı-siyahlılarda sakatlığı bulunan Fuat Bavuk, Abakar Sylla ve Trivante Stewart, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kart ceza sınırında bulunan Kacper Kozlowski ve Drissa Camara ise bu maçta kart görmeleri durumunda gelecek hafta Konyaspor karşısında cezalı duruma düşecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör