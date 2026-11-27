Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Soykırımcı İsrail'in Gazze'de yaptığı vahşete tüm dünyadan tepkiler gelirken en yüksek ses Türkiye'den çıkıyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında Filistin'e destek pankartlarını UEFA'ya şikâyet eden Netanyahu hükümetine tepki yine Gazzeli çocuklardan geldi. Sarı-kırmızılı kulübe destek sözleri gönderen Gazzeli çocukların bu mesajlarını,tüm dünyaya duyurdu. Minikler,ifadelerini kullanırken pankartlarında isesözleri yer aldı.