BİZİM İÇİN MİLLİ MESELE

Karıyerinde 1670 gün sonra penaltı kaçıran Orkun Kökçü, Filistin'e olan desteğini "Bizim tarafımız belli, onların yanındayız" sözleri ile dile getirdi. Attığı golün ardından yaşadığı hisleri de anlatan kaptan, "Büyük bir duygu patlaması yaşadım. Bu maç bizim için milli bir meseledir" ifadelerini kullandı.

DOĞAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü İtaliano, sürpriz bir kararla Nübel'i yedek soyundurup, kalede Doğan Alemdar'a şans verdi. İlk kez siyahbeyazlı formayla sahaya çıkan Doğan, kritik kurtarışlara imza atarak, takımının geriye düşmesini önledi. 24 yaşındaki eldiven, rakibin golünü engelleyemese de kalesine isabet eden 10 şutun 9'unu çıkarmayı başardı.

EMİRHAN HASTANELİK!

MAÇIN ilk yarısında kaleci Doğan'la çarpışan Emirhan Topçu, yerini Yasin Özcan'a bıraktı. Aldığı darbe nedeniyle baş dönmesi yaşayan 26 yaşındaki milli stoper, tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü ve gözlem altına alındı

OUATTARA'DAN FLAŞ HAREKET

KASSOUM Ouattara, maçın ardından dikkat çeken bir hamlede bulundu. Yıldız futbolcu, tribünlere giderek taraftarlardan Filistin bayrağını aldı ve reklam panosundaki UEFA yazısının üzerine koydu. Ouattara'nın bu hamlesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör