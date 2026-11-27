Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
İdmanın ikinci bölümünde 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden futbolcular, çabukluk ve reaksiyona dayalı eğlenceli oyun oynadı.
Haftanın son antrenmanı, taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Dimitrios Goutas, Kevin Rodrigues, Abdurrahim Dursun, Thalisson Kelven, Gökhan Akkan ve Ensar Çavuşoğlu'nun maç kadrosunda yer almayacağı bildirildi.
Samsunspor-Gençlerbirliği karşılaşması, yarın saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.