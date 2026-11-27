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enerbahçe'nin Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 1-0'lık galibiyette N'Golo Kante bitmek bilmeyen enerjisiyle fark yarattı. Sarılacivertlilerin orta sahadaki dinamosu, 35 yaşına rağmen ortaya koyduğu fiziksel performansla alkış topladı. Mücadeleyi 12.7 kilometreyle tamamlayan Fransız yıldız, iki takımın da en çok koşan futbolcusu olmayı başardı. Kante'nin performansını özel kılan yalnızca koşu mesafesi değildi.56. dakikada gelen golün de başlangıç noktasındaydı. Kaptığı topla atağı başlatan Kante, Greenwood ve Vedat'ın golle sonuçlanan organizasyonunda ilk halkayı oluşturdu.