Trendyol Süper Lig'de pazartesi günü evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de, Erzurumspor FK deplasmanında sakatlanan Brezilyalı golcü Andre Henrique'nin henüz hazır duruma gelmediği bildirildi.

Yoğun bir tedavi programına alınan Henrique'nin büyük ihtimalle Trabzonspor maçına yetişemeyeceği, teknik direktör Stanimir Stoilov'un ise diğer Brezilyalı Janderson'u sahaya süreceği belirtildi.

Juan'la birlikte Janderson'u ileri uçta görevlendirmeyi planlayan Stoilov'un İrlandalı forvet Armstrong'u ise yedek oturtması bekleniyor. Öte yandan Göztepe 4 oyuncu ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Juan Silva, sağ bek Arda Okan, orta saha oyuncuları Antunes ve Matus, kart gördükleri takdirde gelecek hafta cezalı duruma düşecekler.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör